Каникулы в высших учебных заведениях, средних специальных образовательных учреждениях, общеобразовательных школах и детсадах Каракалпакстана продлены до 16 января. Об этом сообщила пресс-служба Жокаргы Кенеса республики.

Образовательные учреждения региона должны были возобновить работу с 12 января (в других регионах Узбекистана — с 11 января). Сообщалось также, что начало учёбы планировалось перенести с 8:30 на 9:30, а время занятий сократить до 35 минут.

Ранее о возврате школьников и студентов на каникулы сообщили Бухарская и Хорезмская области.