Саудовская Аравия снимет ограничения, введённые в связи с коронавирусом, на сезон хаджа 2023 года, в том числе по возрасту, и планирует принять допандемическое число паломников, сообщил Al Arabiya со ссылкой на Министерство хаджа и умры королевства.

В 2019 году, в последний год перед пандемией, хадж смогли совершить около 2,6 миллиона человек. В 2020 и 2021 годах Саудовская Аравия позволила совершить паломничество лишь ограниченному количеству своих жителей.

В 2022 году разрешение на хадж получили только паломники в возрасте 18−65 лет, полностью привитые от коронавируса или имеющие иммунитет. Тогда королевство приняло миллион иностранных паломников.

В этом году паломничество в Мекку начнётся 26 июня, за два дня до Курбан хайита.