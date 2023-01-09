Для бесперебойного электроснабжения медицинских учреждений Ташкента в период с 10 по 18 января, когда ожидаются сильные холода, они обеспечиваются дизель-генераторами, сообщила пресс-служба столичной администрации.

В репортаже пресс-службы показаны новые генераторы, приобретённые Министерством здравоохранения Узбекистана и установленные в родильных комплексах №1 и №6, городской детской фтизиатрической больнице, филиале Республиканского медицинского центра онкологии и радиологии и городской инфекционно-клинической больницы №2.

Кроме того, по поручению хокима города Джахонгира Артыкходжаева работникам Главного управления благоустройства выданы 7000 перчаток и 3000 термосов.

Сообщается, что сотрудникам Службы безопасности дорожного движения и районных управлений благоустройства, которые будут дежурить в эти дни, будет предоставляться горячий чай и питание.