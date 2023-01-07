В Галляаральском районе Джизакской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончались два человека, сообщила в субботу пресс-служба СБДД МВД Узбекистана.

Инцидент произошёл 4 января в 17:30 на 16-м километре автодороги 4Р-41 «Галляарал-Усмат-Бахмал». Водитель Lacetti О. М., 1999 года рождения, превысил скорость и, не справившись с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП пассажир автомобиля Н. А. (2004) получил тяжёлые травмы и скончался на месте, второй пассажир К. К. (1968) скончался в больнице. Водитель и ещё один пассажир получили лёгкие травмы.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.