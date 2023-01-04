В результате дорожно-транспортного происшествия 3 января в Яккабагском районе Кашкадарьинской области погибли четыре человека, сообщила пресс-служба областного УВД.

ДТП произошло на трассе M-39 «Ташкент-Термез». Водитель Р. А., находившийся за рулём Nexia, ехал из Шахрисабзского района в Яккабагский. На территории махалли «Мевазор» он сбил четырёх пешеходов, переходивших дорогу, — Ж. Х., М. М. и несовершеннолетних Ш. С. и Ш. Х.

В результате три человека скончались на месте от полученных травм, четвёртый — позже в больнице.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса Узбекистана. Водитель заключён под стражу.