Праздничную ёлку, которую для детей домов «Мехрибонлик» Ташкента и Чирчика устроили сотрудники Центра детской психологии при Национальной гвардии Узбекистана, с новогодним мероприятием роднило разве что присутствие Деда Мороза и Снегурочки. С главными героями зимних сказок ребята водили хороводы, танцевали под живое выступление известной ташкентской рок-группы «Электрооко» и других музыкальных коллективов. Между пунктами развлекательной программы детей и подростков ждала познавательная часть, которая предлагала отправиться в «космическое путешествие».





Фото: пресс-служба Нацгвардии.

В роли орбитальных станций — большие круглые столы с гирляндами. Праздничное командование «экипажами» взяли на себя специалисты Центра детской психологии и волонтёры. Их отличительная черта — чёрные свитшоты с принтом в виде сердца и красно-белые шапочки с помпоном. «Командиры» первым делом распределили детей в команды по возрасту и интересам, а после провели для них серии облегчённых психологических тренингов и мастер-классов по танцам, йоге, кулинарии, рисованию, робототехнике.

«Наше мероприятие не похоже на другие ёлки. Мы обратились к новогодней тематике, чтобы вовлечь детей. От праздника они привычно ожидают встречи с Дедом Морозом, подарки, в которых отчасти не нуждаются — в детских домах есть всё необходимое. Однако ребятам не хватает первичных навыков, которые помогут им в самостоятельной взрослой жизни. Развить их — задача таких мастер-классов и тренингов», — говорит начальник Центра детской психологии при Национальной гвардии Узбекистана Иродахон Арифходжаева.

Отыскать подполковника, кандидата психологических наук в огромном, заполненном зале довольно просто — за ней гуськом ходят дети, чтобы пошептаться о важном или обняться.





Фото: пресс-служба Нацгвардии.

Сегодня Центр, который открылся 2,5 месяца назад, работает с воспитанниками двух столичных домов «Мехрибонлик» (№30 и №22) и чирчикским №14. Среди них есть сироты, отказники и дети из неблагополучных семей. В общей сложности в учреждениях проживает около 400 ребят.

Занятия с ними проводятся каждую неделю согласно графику. Коррекционно-воспитательная работа идёт в группах, которые формируются после психологической диагностики каждого воспитанника. При необходимости применяется индивидуальный подход. Чаще всего, когда специалисты наблюдают у детей недостаточное развитие психоэмоциональной сферы, которое выражается в неумении понимать и управлять своими эмоциями, распознавать чужие.

«Это результат травм, которые ребёнок пережил в детстве. Наша задача — узнать глубинную причину состояния или поведения и проработать её. Помогают в этом групповые коррекции, трансформационные игры и тренинги», — говорит Иродахон Арифходжаева.





Фото: пресс-служба Нацгвардии.

По её словам, воспитанники домов «Мехрибонлик» — это дети, которые воспитали себя сами, как смогли. Они быстро адаптируются к обстоятельствам, очень чувствительны и привыкли получать то, чего хотят — этому в некоторой степени способствует жизнь в детских домах. Сложнее всего достаётся человеческая любовь и правда.

Арифходжаева рассказывает о ребёнке, которого оставила в доме «Мехрибонлик» родная мать. Он четвёртый в неблагополучной семье и единственный с редким заболеванием.

«Ребёнок знает, что чем-то болеет, поэтому живёт не дома, но каждый раз подходит ко мне и просит: „Поговорите с мамой. Пусть она меня заберёт“. А я знаю, что невозможно по многим причинам. Поэтому мы в Центре работаем над тем, чтобы этот ребёнок знал, что он сможет справиться со всем сам, без мамы, которой не нужен, и достичь в жизни всего, чего захочет», — говорит Иродахон Арифходжаева.

Фото: пресс-служба Нацгвардии.

Один из главных инструментов в работе специалистов — психологические тренинги по soft skills, направленные на формирование у детей самостоятельности, адаптации к новым условиям: жизни в семейном детском доме или приёмной семье.

«Во время посещения столичного дома „Мехрибонлик“ №21 в июле 2021 года президент Шавкат Мирзиёев обратил внимание на то, что в учреждении созданы отличные условия для детей, однако недостаёт индивидуальной работы с воспитанниками. Покидая детские дома, они оказываются неприспособленными к самостоятельной жизни: не знают, как правильно вести финансы, платить за квартиру. В приёмных семьях возникает недопонимание из-за того, что дети привыкли ко всему готовому. Они не понимают, почему их просят помыть посуду после завтрака и не водят гулять каждые выходные. Специалисты Центра помогают взрослым и детям устранить проблемы в коммуникации и выстроить тёплые, доверительные отношения», — отметили в пресс-службе Нацгвардии.





Фото: пресс-служба Нацгвардии.

Другое направление в работе детских психологов — профориентация. Для этого на ёлку в качестве ведущих мастер-классов пригласили практикующих врача, повара, баристу.

«Наши дети знают, что находятся под защитой государства. Оно выделит квартиру, купит продукты, словом, сделаёт всё, что они и сами могут. Мы хотим, чтобы в подсознании каждого ребёнка появилась такая мысль вместе с ощущением себя полноценным человеком, способным на многое. У детей мощный потенциал, просто в детских домах их интересам, талантам не уделялось должное внимание. Мы им показываем, что все потолки в жизни — искусственные, и они при желании и усердии могут стать кем угодно: руководителем, спортсменом, гордостью страны», — говорит Иродахон Арифходжаева.

В подарок участники новогодней ёлки получили мотивационный ежедневник «Шесть минут» Доминика Спенста, который является бестселлером Amazon и переведён на 15 языков мира, в том числе узбекский. Свою книгу «Нулевой этаж» подписала детям блогер, автор телеграм-канала Insider.uz Саша Иванюженко (Alex Dalinsky).