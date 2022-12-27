Водитель автомобиля Cobalt, сбивший военнослужащего недалеко от пограничного поста в Ферганской области и уехавший с места преступления, задержан и заключён под стражу, сообщила пресс-служба прокуратуры Ферганской области.

По данным следствия, И. М., находившийся за рулём Cobalt, подъехал к пограничному посту на улице Тоштепа. Дежуривший там военнослужащий Д. У. дал ему сигнал остановиться, однако водитель не подчинился и продолжил движение. Д. У. передал по рации сигнал военнослужащему А. Т., находившемуся на следующем посту через 200 м, о том, что Cobalt незаконно пересёк пограничный пост.

А. Т. попытался остановить автомобиль, преградив дорогу, однако водитель сбил военнослужащего и скрылся с места происшествия. Пострадавший с травмами был госпитализирован.

В отношении И. М. возбуждено уголовное дело по статье 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) Уголовного кодекса Узбекистана.

В настоящее время продолжается предварительное следствие.