В Самаркандской области в отношении женщины, жестоко избившей малолетнего ребёнка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в областном управлении внутренних дел.

Как отмечается в сообщении, 24 декабря жительница махалли «Ватак» Ургутского района Г. О. поссорилась во время телефонного разговора с супругом, который находится на заработках в России. После ссоры она вышла из себя и избила их несовершеннолетнего ребёнка, записав всё на камеру. Видео она отправила мужу с угрозой убить их детей.

Свекровь мужчины обратилась к автору Telegram-канала muxbir.uz c просьбой осветить случай насилия над ребёнком. Она сообщила, что невестка регулярно избивает детей и может их убить.

В хокимияте Ургутского района сообщили, что в настоящее время состояние ребёнка удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей. Здоровье и психическое состояние матери будет оцениваться экспертами.

Фото: Хокимият Ургутского района

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 (истязание) и части 1 статьи 112 (угроза убийством или применением насилия при наличии достаточных оснований опасаться осуществления этой угрозы) Уголовного кодекса Узбекистана.