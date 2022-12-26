Международный аэропорт «Термез» открыт после реконструкции и 26 декабря принял первый рейс, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

Рейс HY-65 авиакомпании Uzbekistan Airways по маршруту «Ташкент — Термез» со 146 пассажирами на борту приземлился в 8:15.





Реконструкция длилась 55 дней (с 1 ноября). Построен новый аэродромный комплекс категории 4Е, включающий в себя новую взлётно-посадочную полосу длиной 3000 м и шириной 60 м, рулёжные дорожки и перрон на три стоянки для воздушных судов. Установлена современная система светосигнального оборудования CAT-I ICAO, метео- и радионавигационная система посадки.





Проект строительства нового аэродромного комплекса оценивается в 550 млрд сумов. На данный момент завершены работы на 377 млрд сумов. Заключительный этап проекта — три стоянки для самолётов и вторая рулёжная дорожка — будет завершён к апрелю 2023 года.





«Примечательно, что в Термезе построена бетонная взлётно-посадочная полоса. Это оптимальное решение в условиях жаркого климата Сурхандарьинской области — ВПП из бетона более прочная и долговечная. На сегодняшний день бетонные полосы построены только в аэропортах Навои и Термеза», — говорится в сообщении.

Во время реконструкции авиарейсы временно перенаправлялись в другие международные аэропорты Узбекистана. Терминал аэропорта был реконструирован и введён в эксплуатацию в 2021 году.