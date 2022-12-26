За двое суток в Ташкенте и Кашкадарьинской области выявлены случаи незаконного использования 7,3 млн кубометров природного газа, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана. По данным ведомства, этот объем эквивалентен месячному потреблению более 12 тысяч домохозяйств в зимний период.

Все выявленные нарушения связаны с незаконным внешним воздействием на показатели средств измерений природного газа, отметили в Минэнерго.

Причинённый ущерб составил 7,3 млрд сумов, в том числе:

на АГНКС Gazxizmatta’minot в Гузарском районе (Кашкадарья) — 2,9 млрд сумов;

на АГНКС Tazib в Гузарском районе — 3,5 млрд сумов;

на АГНКС Energo mashtrans impex в Янгихаётском районе города Ташкента — 921 млн сумов.

Собранная информация отправлена в правоохранительные органы, говорится в сообщении.