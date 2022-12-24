Шахматист Узбекистана Нодирбек Абдусатторов стал победителем VIII международного супертурнира в Баку, посвящённого памяти гроссмейстера Вугара Гашимова. Узбекистанец одержал победу за 5 туров до окончания соревнований, которые прошли по рапиду и блицу 17−24 декабря.

Олимпийский чемпион практически с самого начала захватил лидерство, довольно уверенно выиграв турнир. В частности, по итогам девяти матчей по рапиду Абдусатторов (рейтинг ФИДЕ — 2713) одержал пять побед, четыре ничьи и 7 баллами опережал ближайших преследователей на два очка.

Нодирбек продолжил успех и в блице: в первых пяти турах он набрал 4 очка, уступив лишь азербайджанцу Шахрияру Мамедъярову (2740). Дальше он чередовал выигрыши с неудачами, проиграв Самуэлю Шенкленду из США (2710) и Рихарду Раппорту (2740) из Венгрии. Несмотря на это, Абдусатторов сохранил лидерство и по итогам 18 партий по блицу завершил турнир с 25,5 очками (из 36), тогда как у ближайших соперников — по 20,5 балла.

«Когда приехал в Азербайджан, не верил, что выиграю супертурнир. Потому что на Мемориале выступали сильнейшие шахматисты. Очень хотел оказаться в числе призёров. Рад, что это удалось. Были очень интересные и напряжённые партии. Горд, что вёл борьбу с элитными шахматистами. Все соперники были титулованными шахматистами. Для меня сам турнир стал ещё и большим опытом. Вугар Гашимов навсегда запомнился в истории мировых шахмат. Его успехи позволяют говорить об этом», — цитирует Абдусатторова azerisport.com.

Фото: azerisport.com.

Мемориал Вугара Гашимова впервые был проведён в Шамкире в 2014 году. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен четырежды становился победителем турнира (2014, 2015, 2018, 2019), азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров — дважды (2016, 2017), представитель США Фабиано Каруана — один раз (2021).