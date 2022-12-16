Холодный антициклон, который определял погоду с начала декабря, покинул Узбекистан, и на территорию страны проникли тёплые воздушные массы, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В пятницу по Узбекистану ожидается солнечная и тёплая погода. Местами по Ташкентской области будет усиливаться ветер до 15−20 м/с.

Днём воздух прогреется до +9…+14 градусов, местами до +16…+18, что на 4−5 градусов превысит среднемноголетние значения.

В выходные осадков по Узбекистану не ожидается, но температурный фон немного снизится. В ночные часы температура воздуха составит −3…+2 градуса, днём в субботу +7…+12. В воскресенье ожидается +5…+10 градусов, что близко к нормальным значениям этих дней.

Местами по республике ожидается туман.