В ноябре в Узбекистане реализовано свыше 159 тысяч автотранспортных средств, что на 41% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщил Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР).





Изменение числа зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей. Источник: ЦЭИР.

Как обратил внимание Spot, это рекордный показатель по месячным продажам за всё время наблюдений (с начала 2018 года).

Продажи выросли во всех регионах Узбекистана. В частности, наибольший рост в прошлом месяце был отмечен в Ташкенте — в 2 раза, Ферганской — на 57% и Сурхандарьинской областях — 47%.

Доля продаж новых легковых отечественных авто и иномарок.

За месяц на 57% выросли продажи новых машин — до 33 тысячи, за год — на 68%. Продажи новых легковых автомобилей отечественного производства в ноябре составили 27 тысяч, увеличившись на 58% к октябрю, а за год — на 70%. Продажи иномарок выросли на 69,6% — до 2900 за месяц, за год — в 2 раза.

Первичный и вторичный авторынок (2021−2022 годы).

На вторичном рынке число предложений по продаже авто также существенно возросло. В ноябре было продано более 126 тысяч поддержанных автомобилей, что на 38% больше, чем в октябре. За год рост составил 2,5 раза.

Всего с начала года по стране продажи авто выросли в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 1,3 млн автотранспортных средств.