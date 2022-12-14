В сети распространилось видео, на котором двое мужчин в Андижанском области пропускают автомобили на газовую заправку (АГНКС) без очереди и берут за это деньги.

По данным УВД области, сотрудники ОВД Алтынкульского района провели расследование и выяснили, что жители района К. У. и С. О, действительно пропускали автомобили без очереди на заправку Sifatli metan gaz.

В отношении этих мужчин открыто дело по статье 183 (мелкое хулиганство), части 1 статьи 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) и статьи 200 (самоуправство) Кодекса об административной ответственности.

12 декабря Алтынкульский районный суд по уголовным дела вынес решение об их аресте на 15 суток.

Напомним, из-за похолодания и возросшего спроса на газ временно ограничили работу АГНКС в Ферганской, Андижанской и Наманганской областях. Ранее сообщалось о закрытии газовых заправок.