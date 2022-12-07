С 7 декабря газовые заправки в Ферганской, Наманганской и Андижанской областях временно приостановили работу, сообщила пресс-служба «Узтрансгаза». Позже сообщение пропало, «Газете.uz» не удалось получить оперативный комментарий о причинах удаления публикации.





«В связи с похолоданием погоды возросла потребность в природном газе со стороны населения и объектов социальной сферы, поэтому необходимо срочно обеспечить их природным газом. Учитывая это, газонаполнительные компрессорные станции для автомобилей в регионах Ферганской долины сегодня, 7 декабря, с 11:00 временно прекратили работу», — говорится в сообщении.

Компания заявила, что АГНКС возобновят работу после «разрешения ситуации».

4 декабря хокимият Ташкента сообщил о закрытии газовых заправок для всех транспортных средств, кроме общественного транспорта. Из-за похолодания наблюдаются перебои в подаче газа. «Ресурсы на исходе», — заявили в городской администрации.