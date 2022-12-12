Центр гидрометеорологической службы (Узгидромет) по просьбе «Газеты.uz» предоставил данные по минимальной температуре воздуха в 13 городах Узбекистана за зимние месяцы 49 лет — с 1972 по 2021 год. Мы визуализировали показатели по каждому региону.

Метеорологические показатели по городам Узбекистана

Ниже представлены интерактивные графики регионов, которые показывают, какой была минимальная температура воздуха в зимний сезон 1972−2021 годов. Чтобы увидеть значения за каждый год, наведите на шкалу.





















































«Газета.uz» выражает благодарность Узгидромету за открытость и сотрудничество.