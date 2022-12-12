Центр гидрометеорологической службы (Узгидромет) по просьбе «Газеты.uz» предоставил данные по минимальной температуре воздуха в 13 городах Узбекистана за зимние месяцы 49 лет — с 1972 по 2021 год. Мы визуализировали показатели по каждому региону.

погода, узгидромет, холод

Метеорологические показатели по городам Узбекистана

Ниже представлены интерактивные графики регионов, которые показывают, какой была минимальная температура воздуха в зимний сезон 1972−2021 годов. Чтобы увидеть значения за каждый год, наведите на шкалу.


погода, узгидромет, холод


погода, узгидромет, холод


погода, узгидромет, холод


погода, узгидромет, холод


погода, узгидромет, холод


погода, узгидромет, холод


погода, узгидромет, холод


погода, узгидромет, холод


погода, узгидромет, холод


погода, узгидромет, холод


погода, узгидромет, холод


погода, узгидромет, холод


погода, узгидромет, холод

«Газета.uz» выражает благодарность Узгидромету за открытость и сотрудничество.