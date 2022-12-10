Аргентина — Нидерланды — 2−2 (4−3, по пенальти)

Открывая цикл обзоров с матчей ЧМ-2022, мы пообещали читателю, что один разок мы не избежим лингвистического искуса, да возьмём и обыграем слова «Катар» и «катарсис». Заявляем прямо — после матча Аргентины и Нидерландов такой момент настал.

«Альбиселесте» второй матч подряд в каждом из таймов прикидывается двумя разными командами. Как и в матче 1/8 финала с Австралией, аргентинцы в первом тайме продемонстрировали взаимопонимание и умение играть в коллективный футбол. Хотя без главной звезды всё равно не обошлось: Месси прорвался по центру, Молина среагировал на этот вариант атаки, наверное, уже по движению бровей Лионеля и технично отправил мяч в сетку.

Как неудивительно, характер игры голландцев после пропущенного гола особенных изменений не претерпел, оставшись столь же нерешительным. Маячившие Гакпо и Депай — это весь атакующий максимум, который можно было заметить в окрестностях ворот Аргентины. После того, как Месси удвоил преимущество, казалось, что итог встречи предрешён. Но неожиданно в концовке встречи команда Лионеля Скалони наступила на те же грабли.

Фото: fifa.com.

Голландцы, словно в сюжете какого-нибудь боевика, буквально повиснув над пропастью вылета, усталые и раненые, вдруг начинают отстреливаться. И все выстрелы — в цель. Ван Гал точечными заменами решил не просто переиграть, но удивить соперника. Сначала Вегорст откликнулся на навес Копмейнерса, а затем они вдвоём разыграли низом штрафной, смутив всю оборону и вратаря Аргентины.

Счёт 0−2 разбудил не только игру, но и страсти на поле: 13 жёлтых карточек — это пока рекорд на ЧМ-2022. Сначала кто-то из голландцев невидимым для судьи движением ударил Месси в живот, затем грубый подкат Паредеса под Аке вызвал потасовку на поле. Очаги напряжения вспыхивали вплоть до серии одиннадцатиметровых. При этом странным выглядело отсутствие красных «горчичников» от испанского рефери Антони Лаоса, известного своей суровостью.

Но был ещё и футбол. Именно игра стала тем выходом захлестнувших эмоций — для игроков и зрителей, который до сих пор обозначается древнегреческим словом «катарсис».

Фото: fifa.com.

Аргентинцы на последнем этапе этого драматичного футбольного спектакля были собраннее, точнее, мастеровитее. За голландцев в последние минуты экстратайма сыграла удача (попадание в перекладину и штангу). Но аргентинский кипер Эмилиано Мартинес в серии пенальти предъявил сопернику все векселя фортуны к оплате.

Теперь в полуфинале сборной Хорватии стоит подумать — нужно ли с Аргентиной доводить дело до таких одиннадцатиметровых крайностей.

Статистика матча

Голы: Молина (35), Месси (73) — Вегхорст (83, 90+11).

Аргентина: Э. Мартинес, Ромеро (Тальяфико, 78), Отаменди 90+5), Лисандро Мартинес (Ди Мария, 112), Молина (Монтьель, 106), Акунья (Песселья, 78'), Де Пауль (Паредес, 67) , Фернандес, Макаллистер, Месси, Альварес (Лаутаро Мартинес, 82)

Нидерланды: Нопперт, Тимбер, Ван Дейк, Аке, Дюмфрис, Блинд (Л. Де Йонг Люк, 64), Де Рон (Копмейнерс, 46), Ф.Де Йонг, Гакпо (Ланг, 113), Бергвейн (Бергёйс, 46'), Депай (Вегхорст, 45).

Предупреждения: Ромеро, Отаменди, Лисандро Мартинес, Монтьель, Акунья, Песселья, Паредес, Месси — Тимбер, Бергвейн, Бергёйс, Депай , Вегхорст.