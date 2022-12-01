«Газета.uz» благодарит Верховный суд, Генеральную прокуратуру Узбекистана и другие ведомства за открытость и содействие в организации прямого эфира.
Даулетмурат Тажимуратов.
Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz»
«Газета.uz» благодарит Верховный суд, Генеральную прокуратуру Узбекистана и другие ведомства за открытость и содействие в организации прямого эфира.
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