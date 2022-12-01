В этом году декабрь в Узбекистане начался со значительного похолодания. Какой будет погода в первом месяце зимы? Специалисты Узгидромета подготовили прогноз.

Понизившись с 1 декабря, к 3−5 декабря столбики термометров по большей части территории Узбекистана опустятся ночью до −4…−7 градусов Цельсия, днём — до 0…+3, местами до −1…−2, по северу ночью — до −10…−13, днём — до −4…−7 градусов.

Похолодает даже по крайнему югу страны, но не так сильно — ночью — до 0…-2 градусов, днём — до +3…+6.

Холодная погода сохранится практически до конца первой декады декабря.

До 5 декабря по стране ожидается сухая погода. В период 5−10 декабря в отдельные дни по центральным и юго-восточным районам возможны осадки в виде снега.

Во второй и третьей декадах декабря ожидается колебание температуры воздуха на фоне, близком к нормальным значениям: ночью от +2…+7 градусов до −2…−7, днём — от +10…+15 до −2…+3 градусов.

Декабрь 2021 года был в Узбекистане самым тёплым за последние 20 лет. Самыми холодными за этот же период были декабри 2002, 2011 и 2020 годов.

В Ташкенте за последние 20 лет в самые тёплые декабрьские дни температура воздуха повышалась до +20…+23 градусов, а в самые холодные периоды ночная температура понижалась до −12…−15.

За весь ряд метеорологических наблюдений (более 150 лет) самая низкая температура в Ташкенте составляла −20…−23 градуса, а в декабре 1930 года доходила до −27…−29.