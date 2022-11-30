В сети распространилось видео, на котором депутат Ташкентского городского кенгаша от Народно-демократической партии Узбекистана, учредитель строительной компаний Capital Brent Building и Shoh Market Улугбек Хамидов пытается заверить печатью документ, нужный для вырубки деревьев.

Этот случай произошёл 28 ноября в гузаре махалли «Тикланиш» Юнусабадского района столицы. Улугбек Хамидов хотел заверить печатью в махаллинском комитете акт, составленный соседями, чтобы срубить деревья, мешающие строительству здания на улице Тикланиш.

Сотрудник махаллинского комитета соединил депутата по телефону с председателем махалли Тохиром Собировым. Тот отказался ставить печать, предложил депутату обратиться с этим вопросом в «единое окно» и положил трубку.

После этого депутат выругался: «** твою мать. П****** всё равно п******. Этот ишак не станет человеком… С этим г*******, п******** опять буду ругаться».

В беседе с «Газетой.uz» Тохир Собиров заявил, что подал заявление на депутата в органы внутренних дел за оскорбление его покойной матери. Он также добавил, что в полномочия махалли не входит выдача разрешений на вырубку деревьев.

Улугбек Хамидов заявил «Газете.uz», что купил рядом со своим домом соседский участок и хотел построить на нем дом с получением архитектурного плана.





Деревья у дома. Фото: patanatomiyastrani / Telegram

«Получив все разрешения, я направился к главе отдела экологии из-за того, что не мог вырыть котлован, поскольку машины не могли проехать на территорию из-за двух деревьев… Я там объяснил, что эти деревья были высажены у дома хозяином участка. У меня спросили документы на это. После этого составили акт о том, что соседи подтверждают, что деревья высадил собственник. Люди подписались, указав паспортные данные. Чтобы это подтвердить, нужна была печать председателя махалли, что действительно эти люди проживают здесь», — пояснил он.

Депутат заявил, что конкретно не называл имя председателя махалли при произношении нецензурных слов, а просто «пожаловался на ситуацию». По его словам, он «про себя посетовал на бюрократию с получением разрешения».

«Я разговаривал с ним нормально. После того, как он сказал „я не могу этого сделать, это невозможно“, я расстроился, что пришёл сюда пять раз, что мои строительные работы остановились, что я зря столько возился, имея в виду бюрократию… В данном случае они просто используют это как пиар», — сказал он.