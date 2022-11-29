Фонд привлечения населения к предпринимательству при Агентстве по работе махаллабай и развитию предпринимательства 3 ноября завершил тендер на строительство теплиц в нескольких районах Кашкадарьинской области, следует из портала по электронному конкурсу и тендеру.

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения во главе с заместителем начальника областного управления Агентства по работе махаллабай Сухробом Ашуровым в 12 лотах выбрала компанию NXS Ctroy Bad Metall победителем конкурса на строительство 289 теплиц на общую сумму 2,6 млрд сумов — в Дехканабадском (2), Касбийском (53), Касанском (11), Шахрисабзско (36), Нишанском (7), Миришкорском (29), Гузарском (16), Китабском (26), Яккабагском (46), Чиракчинском (42), Мубарекском (6) районах и городе Шахрисабз (15).

Стоимость одной теплицы из лёгкой конструкции оценивается в 9 млн сумов. Компания даёт гарантию в 1 год с условием поставки в течение 10 дней. Финансировать строительство планировалось за счёт субсидий.

При этом NXS Ctroy Bad Metall была зарегистрирована 1 ноября 2022 года — за три дня до завершения торгов (конкурс проходил с 26 октября по 3 ноября) и за неделю до рассмотрения предложений комиссией. Она специализируется на строительстве жилых зданий, а учредителем указана Нилуфар Сунатилло кизи Туробова.

Кроме того, в протоколе закупочной комиссии компания получала максимальные или близкие к максимальным значениям баллы. Например, по критерию «Последние работы, выполненные компанией по строительству теплицы» поставщик получил 14 из 15 баллов.

Примечательно, что вторым претендентом во всех лотах была компания Turnover Price, зарегистрированная в марте 2022 года.

Реакция Антимонопольного комитета

Пресс-служба Антимонопольного комитета сообщила, что по итогам проверки ситуации выявлены признаки правонарушения со стороны заказчика путём нарушения установленного законодательством порядка и создания льготных условий для участия в торгах нескольких участников.

В частности, заказчик выставил NXS Ctroy Bad Metall и Turnover Price «необоснованно высокие оценки», хотя необходимые документы (опыт работы по строительству теплицы, перечень используемых при строительстве материалов) не были представлены. Кроме того, на конкурсах, проводимых заказчиком, решения принимались без сбора не менее двух третей членов закупочной комиссии.

На этом основании 10 ноября областное управление АМК открыло дело из-за нарушения требований законов «О государственных закупках» и «О конкуренции» и дало указание отменить решения конкурсов и провести новый конкурс в установленном законодательством порядке.

На сегодняшний день решения отменены, ожидается проведение новых торгов.

В то же время сообщается, что в отношении должностных лиц, допустивших нарушения закона, «принимаются административные меры».