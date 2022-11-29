На базе Академии Генеральной прокуратуры будет образована Правоохранительная академия Узбекистана, где будет организована система непрерывной подготовки кадров в сфере расследования преступлений с обеспечением тесной связи с практикой. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 28 ноября.

Специализированный филиал Ташкентского государственного юридического университета ликвидируется и его штатные единицы, учебная и материально-техническая базы передаются академии.

Согласно документу, Академия является специализированным высшим образовательным и научно-исследовательским учреждением со статусом юридического лица, входящим в организационную структуру Генпрокуратуры.

С 2023/2024 учебного года в академии должен быть организован полноценный учебный процесс по двухступенчатой системе — бакалавриат и магистратура в сферах следственной деятельности и других сферах правоохранительной деятельности.

Срок обучения составляет три года — по программе бакалавриата и один год — по программе магистратуры по направлению следственной деятельности.

Ежегодные квоты приёма по направлениям следственной деятельности составляют по программам бакалавриата — до 250 студентов, магистратуры — до 50 сотрудников уполномоченных государственных органов с высшим юридическим образованием.

Обучение будет доступно как по государственным грантам, так и на платно-контрактной основе. Параметры приёма по направлению следственной деятельности ежегодно устанавливаются президентом с учётом предложения координационно-попечительского совета академии.

С 2023/2024 учебного года останавливается приём в бакалавриат Академии Министерства внутренних дел по направлению «Следственная деятельность». Учебно-методическая и информационно-ресурсная базы в данной сфере будут поэтапно переданы академии. В то же время будет увеличена ежегодная квота приёма на учебную программу бакалавриата по направлению «Деятельность по профилактике правонарушений».