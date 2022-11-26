26 ноября на автодороге А-373 Ташкент-Ош-Андижан в Андижанской области столкнулись автобус Isuzu и грузовой автомобиль, в результате ДТП 3 человека скончались на месте и 38 получил телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на своё областное управление.

Авария произошла примерно в 8:10 между 389 и 390 километрами автомагистрали в условиях тумана. СБДД ДОБ МВД сообщило, что, по предварительным данным, водитель автобуса, нарушив ПДД, выехал на встречную полосу движения.

38 пассажиров с разными травмами были доставлены в медицинское объединение Бустанского района. Их состояние находится на контроле Министерства здравоохранения Узбекистана, говорится в сообщении.

Три пациента были прооперированы представителями медицинских бригад, направленных в регион. Ими руководит генеральный директор Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) Даврон Туляганов.

В зависимости от тяжести ранений 17 пострадавших были перевезены в Шахриханский центр травматологии, 10 — в Андижанский филиал РНЦЭМП.