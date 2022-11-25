Делегация Узбекистана во главе с начальником Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре принимает участие в работе пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Как сообщили в пресс-службе департамента, заседание проходит 21−25 ноября в Душанбе в Таджикистане.

На полях пленарной недели ЕАГ 24 ноября делегация Узбекистана встретилась с директором подразделения финансовой разведки Ирана Хади Хани.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления и расширения межведомственного взаимодействия в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в обмене информацией относительно отмывания денег, финансирования терроризма и связанных преступлений.