В США начались съёмки биографического фильма о жизни автора слов государственного гимна Узбекистана, поэта Абдуллы Орипова, сообщила пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.

Творческая группа уже завершила съёмки в Узбекистане и продолжает их в городах Хьюстон и Лос-Анджелес (США), где проживал поэт.

В фильме показаны жизнь и творческая деятельность Абдуллы Орипова, а также последние дни его жизни, проведённые в Америке.

Главную роль поэта в старости исполняет Кудратилла Бурханов. В нём также снимаются народная артистка Узбекистана Гульчехра Джамилова, поэт Шодмонкул Салом, актриса Райхон Асадова и другие.

Режиссёр-постановщик картины — Музаффархан Эркинов, продюсером фильма стал Фирдавс Абдухаликов.

Абдулла Орипов написал такие поэмы, как «Дорога в рай», «Лекарь и смерть», «Ранжком», «Великий Тимур». Поэт также перевёл на узбекский язык «Божественную комедию» Данте, произведения Николая Некрасова, Тараса Шевченко, Кайсына Кулиева и других авторов. Он был депутатом Олий Мажлиса первого и второго созывов и сенатором. В 1998 году ему было присвоено звание Героя Узбекистана.

Абдулла Орипов скончался в американском городе Хьюстон, штат Техас, в ноябре в 2016 году на 76-м году жизни после болезни и был похоронен в Узбекистане.