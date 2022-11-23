20 ноября в Ташкенте завершился мобильный турнир по PUBG MOBILE с финалом в Вестминистерском университете. Всего на чемпионате приняли участие более 300 команд и бились за звание лучшего по всему Узбекистану.

Потенциал киберспорта в стране растёт с каждым турниром, все больше людей хотят принять участие в грандиозных мероприятиях. Об этом и свидетельствует число поданных заявок на регистрацию — более 1500 команд.





Финальная часть мероприятия прошла в стенах Вестминисторского университета в Ташкенте. С 12:00 начались отборочные игры в финал, среди тех, кто отобрался в квалификациях. На полуфинал прошли и местные киберспортивные организации: Energy Gaming, Game Point, Everest gaming, Danger Esports и многие другие.

Само событие прошло под эгидой «Безграничных возможностей» молодёжи Узбекистана, OSON совместно с FRAG и другими партнёрами видит большие перспективы юных игроков на мировой арене и старается обеспечить необходимые условия для реализации потенциала игроков.





Турнир начался с полуфинала прошедших квалификацию команд и более 48 составов боролись за выход в гранд-финал. Открытие последнего этапа турнира сопровождался приветственной речью OSON и партнёров соревнования. Команды начали игру первой карты из пяти предстоящих.

Также велась онлайн-трансляция мероприятия. На платформе Twitch команда, организованная FRAG, комментировала и показывала яркие моменты каждых матчей. В пиковом моменте за трансляцией следило более 1000 человек.

По итогам напряжённых пяти карт был выявлен фаворит чемпионата. Неоспоримыми победителями стали Everest Gaming, набрав 74 очка. Игроки взяли звание чемпионов.





Недавно было принято новое постановление о развитии киберспорта в Узбекистан, в связи с чем OSON в дальнейшем приложит усилия в организации и развитии этой сферы. Также особое внимание будет обращено на участие и в остальных дисциплинах киберспорта.

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