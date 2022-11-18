«Утром деньги, вечером стулья», с таким девизом приходится отпускать товар многим производителям и оптовикам после того, как они несколько раз обжигаются от недобросовестных неплательщиков. При получении товара клиент приводит множество доводов, уверяет, что оплатит покупку товара в указанное время, сетует на отсутствие денег, что как только поступят деньги, обязательно расплатится.

Производитель или дистрибьютор в свою очередь мог бы отказать непроверенному клиенту, но план продаж никто не отменял, так что он остается между двух огней — рискованная консигнация или потеря клиента, что в итоге может привести к падению оборотов компании.

Решение данной проблемы предлагает ANORBANK с новым продуктом «Бизнес поддержка».

С «Бизнес поддержкой» производитель или дистрибьютор отгружает товар своему клиенту, а ANORBANK производит 100-процентную оплату производителю или дистрибьютору вместо клиента с вычетом комиссии банка. Получатель товара в течение 1−6 месяцев расплачивается с банком, при этом не переплачивая за товар ни копейки.





Высокий интерес к продукту проявляют представители производственных, дистрибьюторских, дилерских компаний, кто сталкивается с проблемой, когда их клиенты не готовы сразу платить за поставку в связи с нехваткой средств или моделью ведения бизнеса.

С партнерской поддержкой:









Без партнерской поддержки:





«ANORBANK — это первый отечественный цифровой банк, предоставляющий банковские услуги дистанционно. Наша миссия — предоставлять все удобства цифрового банкинга нашим клиентам. Количество клиентов в сегменте В2 В нашего банка увеличилось в 2,3 раза по сравнению с 2021 годом. Такой рост объясняется тем, что клиентам приходятся по душе наши услуги, в особенности клиенты отмечают удобство нашего ДБО (дистанционного банковского обслуживания) и службы поддержки клиентов.

Надеемся, что наш новый продукт «Бизнес поддержка» также поможет решить головную боль производителей и дистрибьюторов, а также покупателей товаров по вопросам финансирования поставки товаров и сфокусировать свои услуги на более важные бизнес задачи" — рассказал первый зампредседатель банка Эльер Наджимитдинов.

Подробную информацию можно получить по телефону: 1290 или на сайте anorbank.uz

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