Посол Японии в Узбекистане Ёшинори Фуджияма завершает свою дипломатическую миссию, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.
В среду его принял министр иностранных дел Владимир Норов. Он отметил личный вклад посла в укрепление узбекско-японских отношений.
Японский дипломат поблагодарил за поддержку и его деятельности в стране и заверил, что независимо от занимаемой должности, будет оставаться близким другом Узбекистана.
Ёшинори Фуджияма добавил, что японская сторона продолжит поддерживать преобразования в Узбекистане.
Он был назначен послом в Ташкенте летом 2019 года.