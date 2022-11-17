Посол Японии в Узбекистане Ёшинори Фуджияма завершает свою дипломатическую миссию, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В среду его принял министр иностранных дел Владимир Норов. Он отметил личный вклад посла в укрепление узбекско-японских отношений.

Японский дипломат поблагодарил за поддержку и его деятельности в стране и заверил, что независимо от занимаемой должности, будет оставаться близким другом Узбекистана.

Ёшинори Фуджияма добавил, что японская сторона продолжит поддерживать преобразования в Узбекистане.

Он был назначен послом в Ташкенте летом 2019 года.