IT Park Узбекистана открыл представительство в Хайдельберге (Германия). Церемония состоялась 16 ноября с участием министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзода Шерматова и директора IT Park Фархода Ибрагимова.

По данным пресс-службы IT Park, мероприятие посетили руководители ряда компаний Германии. Они узнали об условиях и преференциях, созданных для компаний-резидентов IT Park. Свою деятельность презентовали резиденты Venkon group, Zuccotech, Realsoft, Revochain Technology и Soft Legion.

На мероприятии были подписаны документы о реализации совместных исследований, академического обмена, исследовательской деятельности, а также о проведении лекций и семинаров между IT Park и Бранденбургским университетом.

Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT Park) был открыт летом 2019 года. Он специализируется на запуске и выведении на рынок перспективных стартап-проектов. Для резидентов парка действует ряд льгот и преференций.