15 ноября, согласно расчётам, население Земли достигло отметки в 8 миллиардов человек, сообщила Служба новостей ООН.

Чтобы вырасти в два раза, населению планеты потребовалось меньше полувека: ещё в 1974 году людей на Земле было 4 миллиарда. С 7 до 8 миллиардов оно увеличилось за 12 лет.

Но достижение следующего рубежа — 9 миллиардов — займёт, согласно прогнозам, около 14,5 лет (до 2037 года), что отражает замедление глобального роста. Своего пика в 10,4 миллиарда человек население мира должно достичь в 2080-х годах, после чего оно останется на этом уровне до 2100 года.

В Фонде ООН по народонаселению (ЮНФПА) обращают внимание на то, что около 70% прироста населения происходит за счёт стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего. Причём в процессе увеличения с 8 до 9 миллиардов, как ожидается, на эти две группы стран будет приходиться более 90% глобального роста.

Ещё одна немаловажная тенденция касается возрастного состава населения стран. В период до 2050 года, как полагают специалисты, глобальное увеличение численности населения в возрастной группе до 65 лет будет происходить исключительно в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего, в то время как в странах с высоким уровнем дохода и уровнем дохода выше среднего увеличиваться в основном будет лишь число пожилых людей.

Миллиарды людей живут в тяжёлых условиях

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что во многом быстрый рост населения стал возможным благодаря «прорывам в науке и улучшениям в сферах питания, здравоохранения и санитарии».

Вместе с тем он подчеркнул, что эти демографические достижения омрачены тем, что миллиарды людей живут в тяжёлых условиях, сотни миллионов страдают от недоедания и даже голода. Многие люди вынуждены покидать свои дома, в том числе из-за последствий войн и климатических бедствий. Всё это порождает рост напряжённости и разобщённости.

Антониу Гутерриш уверен, что в мире с населением в 8 миллиардов человек «для некоторых беднейших стран с наиболее высокими показателями прироста населения могут открыться невероятные возможности». С учётом имеющихся демографических тенденций глава ООН призвал развитые государства помочь бедным странам и странам с доходами ниже среднего уровня.

В ООН отмечают, что даже относительно небольшие инвестиции в здравоохранение, образование, обеспечение гендерного равенства и устойчивого развития могут преобразовать экономику и жизнь людей, решить многие из тех проблем, с которыми человечество может столкнуться по мере роста своей численности.

Тенденции, влияющие на численность населения

ЮНФПА перечисляет восемь тенденций, оказавших влияние на численность населения мира: