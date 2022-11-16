15 ноября, согласно расчётам, население Земли достигло отметки в 8 миллиардов человек, сообщила Служба новостей ООН.
Чтобы вырасти в два раза, населению планеты потребовалось меньше полувека: ещё в 1974 году людей на Земле было 4 миллиарда. С 7 до 8 миллиардов оно увеличилось за 12 лет.
Но достижение следующего рубежа — 9 миллиардов — займёт, согласно прогнозам, около 14,5 лет (до 2037 года), что отражает замедление глобального роста. Своего пика в 10,4 миллиарда человек население мира должно достичь в 2080-х годах, после чего оно останется на этом уровне до 2100 года.
В Фонде ООН по народонаселению (ЮНФПА) обращают внимание на то, что около 70% прироста населения происходит за счёт стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего. Причём в процессе увеличения с 8 до 9 миллиардов, как ожидается, на эти две группы стран будет приходиться более 90% глобального роста.
Ещё одна немаловажная тенденция касается возрастного состава населения стран. В период до 2050 года, как полагают специалисты, глобальное увеличение численности населения в возрастной группе до 65 лет будет происходить исключительно в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего, в то время как в странах с высоким уровнем дохода и уровнем дохода выше среднего увеличиваться в основном будет лишь число пожилых людей.
Миллиарды людей живут в тяжёлых условиях
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что во многом быстрый рост населения стал возможным благодаря «прорывам в науке и улучшениям в сферах питания, здравоохранения и санитарии».
Вместе с тем он подчеркнул, что эти демографические достижения омрачены тем, что миллиарды людей живут в тяжёлых условиях, сотни миллионов страдают от недоедания и даже голода. Многие люди вынуждены покидать свои дома, в том числе из-за последствий войн и климатических бедствий. Всё это порождает рост напряжённости и разобщённости.
Антониу Гутерриш уверен, что в мире с населением в 8 миллиардов человек «для некоторых беднейших стран с наиболее высокими показателями прироста населения могут открыться невероятные возможности». С учётом имеющихся демографических тенденций глава ООН призвал развитые государства помочь бедным странам и странам с доходами ниже среднего уровня.
В ООН отмечают, что даже относительно небольшие инвестиции в здравоохранение, образование, обеспечение гендерного равенства и устойчивого развития могут преобразовать экономику и жизнь людей, решить многие из тех проблем, с которыми человечество может столкнуться по мере роста своей численности.
Тенденции, влияющие на численность населения
ЮНФПА перечисляет восемь тенденций, оказавших влияние на численность населения мира:
- Замедление роста глобального населения: в 1963 году он составлял 2,3%, в 2022-м — 0,8%.
- Уменьшение числа родов: в 1950 году в мире в среднем приходилось 5 родов на женщину, сейчас это 2,3, к 2050 году показатель снизится до 2,1. 60% людей живёт в странах или регионах, где уровень рождаемости низкий (в 1990 году — 40%).
- Средняя продолжительность жизни выросла. В 1950 году она составляла 56,6 лет, в 1990 году — 63,8, в 2019 году — 72,8, к 2050 году она должна достичь 77,2. При этом в странах с низким уровнем доходов этот показатель почти на 10 лет меньше среднего по миру — около 63 лет. Разница между некоторыми странами может составлять 33,4 года.
- Люди стали больше путешествовать. Сейчас 281 миллион человек живёт за пределами страны, в которой родился, в 1990 году эта цифра была на 128 миллионов меньше, а в 1970 году — в 3 раза меньше.
- Стареющее население. К 2050 году число людей старше 65 лет будет более чем в 2 раза превышать число детей до 5 лет и составлять примерно столько же, сколько детей до 12 лет. Сейчас средняя ожидаемая продолжительность жизни для людей 65 лет составляет 16,3 года, к 2050-му она вырастет до 19,8 лет.
- Женщины живут дольше мужчин. Везде в мире мальчиков рождается больше, чем девочек (106 к 100), но женщины живут дольше. В результате численность мужского населения мира лишь ненамного превышает численность женского. Специалисты отмечают, что женщины более склонны к заболеваниям, но они лучше переносят их. Среднее время, на которое женщины живут дольше мужчин, — 5,4 года.
- Две пандемии повлияли на численность населения земли — ВИЧ/СПИДа и COVID-19. В 2020—2021 годах избыточная смертность в мире, связанная с коронавирусом, составила 14,9 миллиона человек. С 2019 до 2021 года средняя ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 1,7 года. СПИД с 1981 года унёс 40,1 миллиона жизней.
- Смещающиеся центры прироста. Население растёт по-разному в разных регионах. Сейчас более половины населения мира живёт в Азии. Население Китая перестало увеличиваться, ожидается, что вскоре его обойдёт Индия как самая населённая страна. К концу 2060 годов больше всего людей, как ожидается, будет жить в Африке южнее Сахары. Сейчас это регион с самым быстро растущим населением.