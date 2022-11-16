За 10 месяцев в Ташкентской области было выявлено 1186 случаев наркомании, к ответственности привлечены более 1000 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкентской области.

Только за прошедший месяц выявлено 135 преступлений, связанных с наркотиками, в результате которых задержано около 100 человек и изъято 70,5 кг наркотиков.

Так, 14 ноября, сотрудники ОВД Пскентского района осмотрели дом Н. Б. (1979 года рождения) в садово-виноградарском товариществе «Бахор». Там было обнаружено 17,2 кг марихуаны, которая сушилась на полу в одной из комнат.

В настоящее время по этому и другим делам проводятся следственные действия.