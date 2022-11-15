Мировой рынок облигаций огромен. Один только рынок государственных облигаций США составляет почти 30 трлн долларов.

Этот вид ценных бумаг своего рода тихая гавань для инвесторов во времена, когда финансовые рынки входят в зону турбулентности и различные активы подвергаются распродажам.

О том, что такое облигации, как они работают, для чего нужны и как на них заработать рассказал исполнительный директор микрофинансовой компании Biznes Finans Бахтиер Ахмедов.

Что такое облигации

Большинству этот термин уже знаком, но кто-то пока не совсем понимает суть облигаций, их необходимость и конечную выгоду.

Фактически, это долговые расписки. Другими словами, — это обязательство выплатить долг, которое представлено в форме ценной бумаги.

С их помощью государство или компания привлекают инвесторов, которые в обмен получают определенный процентный доход.

Как устроена облигация. У каждой облигации есть установленный номинал, то есть сумма, которую компания берет в долг у клиента. При выпуске облигации точно известно, сколько и как часто по ней будут выплачивать проценты.

Облигации — ценные бумаги, которыми торгуют на бирже, то есть их цена в последующем чаще всего отличается от номинала. Их привлекательность зависит от условий, которые предложит заемщик. Вдобавок, их можно продать.

Зачем компаниям облигации. Чтобы финансировать запуск новых проектов, расширить бизнес или погасить старые долги, компании часто прибегают к заемному финансированию. Для этого есть два самых распространенных способа — взять традиционный кредит в банке или выпустить облигации.

Выпуск облигаций куда удобнее банковского кредита, так как компания сама определяет, на сколько лет берет деньги, под какой процент и как часто будет выплачивать проценты.

Многие компании все чаще выбирают именно облигации, так как для их выпуска не нужны залоги и поручители, а объем средств, которые можно привлечь, зависит от потребностей компании и ее денежного потока, а не от размера залогов.

Вдобавок, выпуская облигации, компания создает публичную кредитную историю, повышая свою инвестиционную привлекательность и узнаваемость на рынке. И в отличие от кредитов, в облигациях нет риска резкого изменения условий финансирования в случае ухудшения ситуации на рынке.

Зачем инвестору облигации. Профессиональные инвесторы в своем портфеле всегда имеют несколько наборов активов с разными характеристиками. Облигации позволяют снизить риск инвестиционного портфеля, ведь их доходность известна заранее, а цена меняется не значительно.

Колебания цен значительно ниже, чем у тех же акций. Значит, что данный актив хорошо подходит тем, кто боится просадок стоимости своих инвестиций или инвестирует на небольшой срок, до 3−4 лет.

Облигации — класс активов, который первый приходит к восстановлению после зоны турбулентности финансовых рынков. Так как консервативные инвесторы предпочитают в период сложных времен покупать надежные долговые инструменты, избавляясь от рискованных акций.

Портфель, состоящий из одних акций показывает более высокую доходность, но имеет такой же высокий риск: неудачный год может унести около половины капитала. Портфель же состоящий из акций и облигаций уступает в доходности, но обеспечивает меньшую просадку в период кризиса.

Текущую доходность облигаций получают от регулярных выплат. В практике их называют купонами. Их выплачивают по-разному в зависимости от условий компании: либо раз в полгода, либо раз в квартал, либо как Biznes Finans — раз в месяц.

Если облигации выросли в цене, то их можно продать и заработать на росте и ее разнице с номиналом. Для этого покупателю важно учитывать изменение процентных ставок и следить за происходящим на бирже.

Тем, кто впервые хочет приобрести облигации, советую понять, по какой цене получится купить бумагу, будет ли возможность держать ее до погашения и будут ли полученные проценты реинвестироваться в покупку следующих облигаций.

Стоит также помнить, что преждевременная продажа облигаций несет риски, поэтому лучше выбирать бумаги с подходящим сроком погашения.

Облигации микрофинансовой компании Biznes Finans

Biznes Finans быстро развивается. На данный момент компания обслуживает более 10 тысяч клиентов по всему Узбекистану. Основная цель и задача — присутствие в каждом из регионов.

Команда Biznes Finans видит большой потенциал в областях страны. Так, проанализировав рынок, они заметили, что микрозаймы — один из самых востребованных и популярных продуктов.

Такая тенденция говорит о восстановлении сегмента займов «до зарплаты». Особенно в период начала холодных сезонов, которые является еще более экономически активным временем: многие собирают детей в школу, в активной фазе находится свадебный сезон, полным ходом идут покупки теплой верхней одежды и так далее.

«У нас же пока не хватает ресурсов и финансирования, чтобы покрыть рыночный спрос полностью.Поэтому для привлечения дополнительных средств мы решили выпустить облигации в размере 10 млрд сумов, 20% из которых уже размещены. Стоимость одной облигации составляет 1 млн сумов, но цены зависят от дня покупки и могут меняться», — рассказал Бахтиер Ахмедов.

После ежемесячного закрытия реестра клиент получает проценты за целый месяц. К примеру, облигации были куплены 14 числа, а закрытие реестра было 15 числа. В этом случае клиент вместе со всеми получает проценты за целый месяц.

По условиям компании, облигации размещаются на три года по 27% годовых с ежемесячной выплатой процентов.

Это достаточно выгодные условия, ведь в большинстве банков средняя годовая ставка по вкладам составляет около 22−24%.

Помимо прочего, покупатель уже спустя год сможет продать облигации Biznes Finans на вторичном рынке.

Таким образом, выгода и преимущества облигаций очевидны:

известно, когда клиент получит свои деньги;

доходность, как правило, выше банковского вклада;

денежный поток регулируем и прогнозируем;

есть возможность продать бумаги на вторичный рынок.

Полноценный выпуск облигаций — трудоемкий и длительный процесс. Подготовка к размещению дебютного выпуска занимает много времени. Например, компания Biznes Finans потратила на это полтора месяца.

А андеррайтером стала компания ООО Leader Finance. Основатель компании — акционерный коммерческий банк «Агробанк». Он является одним из крупнейших банков Узбекистана с разветвленной сетью подразделений по всему Узбекистану.

«Для нас было крайне важно знать, кто станет андеррайтером, поэтому к вопросу выбора мы подошли серьезно. На данный момент в финансовом рынке республики присутствует и функционирует боле 70 МФО, но только 3 из них осуществили выпуск облигаций. С одной из них работал и наш андеррайтер. В процессе выпуска у нас, к счастью, не возникло никаких сложней и все прошло достаточно гладко. Мы лишь задержались из-за составления отчета по международному стандарту МСФО. Ранее мы с подобным не сталкивались, но справились и, вдобавок, провели аудит отчета по стандарту MCA», — поделился Бахтиер Ахмедов.

Планы на будущее

Biznes Finans планирует расширение и совершенствование продуктовой и сервисной линейки для розничных и корпоративных клиентов.

А также построение индивидуальных отношений с каждым клиентом за счет предоставления ему персонализированных продуктов и сервисов в удобном для него канале в правильное время.

Дальнейший перевод в цифровую среду обеспечит простой доступ к услугам, сочетание онлайн и офлайн-обслуживания позволит компании стать более клиентоориентированными, повысить скорость обслуживания и предоставить новый уровень комфорта в кредитовании.

BIZNES FINANS — микрофинансовая организация, функционирующая на основе лицензии Центрального банка Узбекистана. Компания осуществляет свою деятельность согласно закону о небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности

Услугами BIZNES FINANS можно воспользоваться в шести городах страны. Сегодня в организации обслуживается порядка 10 тысяч клиентов.

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