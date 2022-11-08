Кабинет министров 4 ноября утвердил положение о порядке оказания медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, сообщила Norma.

Для этого в составе районных (городских) медицинских объединений создаются межрайонные пункты оказания медицинской помощи на 10 койко-мест.

Сотрудники органов внутренних дел будут доставлять в эти медпункты людей, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, в следующих случаях:

утрата человеком способности самостоятельно передвигаться (лежит или сидит в одном месте);

сонливость человека, трудности с пробуждением;

неспособность человека самостоятельно стоять в вертикальном положении;

невнятная речь;

человек не в состоянии точно отвечать на вопросы, не понимает, где находится.

Если человек пробудет в таком пункте менее 12 часов, будет составлен акт, если больше, то и при наличии медицинских показаний откроют историю болезни.

Выписка из пункта оказания медицинской помощи в ночное время суток (с 23:00 до 06:00) или в холодное время года будет производиться под наблюдением родственников.

Поддерживать внутренний режим и общественный порядок в пунктах оказания медицинской помощи будут специально созданеые охранные подразделения Национальной гвардии.