Компании «Узсувтаъминот» и Abu Dhabi Sewerage Services (Объединённые Арабские Эмираты) реализуют проект «Улучшение канализационной системы города Ташкента». Меморандум об этом был подписан 2 ноября в столице, сообщает пресс-служба «Узсувтаъминот».

В рамках проекта на территории схода граждан махалли «Сурум» Куйичирчикского района Ташкентской области будет построено канализационное очистное сооружение мощностью свыше 1 миллиона кубометров в сутки.

Меморандум подписали первый заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана, председатель правления «Узсувтаъминот» Сахиб Саифназаров и главный исполнительный директор Abu Dhabi Sewerage Services Ахмед Аль-Шамси.

Строительство нового сооружения позволит принимать сточные воды, поступающие в канализационную насосную станцию «КНС-3», в канализационные очистные сооружения «Бектемир» и «Бинокор» самотёком. В результате будет достигнута экономия в общей сложности 55,4 кВт электроэнергии в сутки, говорится в сообщении.

После завершения первого этапа проекта свыше 400 тысяч жителей, а также предприятия и организации в Сергелийском, Бектемирском и Янгихаётском районах Ташкента будут охвачены услугами централизованного водоотведения.

Проекта также приведёт к улучшению санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки в этих трёх районах.

Abu Dhabi Sewerage Services была создана в 2005 году для сбора и очистки сточных вод, поступающих от всех населённых пунктов в Абу-Даби, а также безопасной утилизации твёрдых и жидких бытовых отходов хозяйств. Является дочерним предприятием Abu Dhabi Holding Company.