Жилой комплекс Alfraganus — это 11 жилых домов, расположенных на закрытой охраняемой территории в пяти минутах от Ташкента. Благодаря хорошей транспортной развязке вокруг комплекса жители смогут быстро добраться в любую точку города. Здесь же создается новая социальная инфраструктура района, через несколько месяцев откроется торгово-развлекательный комплекс Alfraganus. Также поблизости находятся школы, детские сады, медучреждения и многое другое.

Квартиры с готовым ремонтом

Квартиры площадью от 51 до 82 кв. м поступают в продажу с ремонтом. В каждой квартире — высокие потолки, качественный ламинат, раздельные санузлы, просторные комнаты, открытые балконы и панорамные окна.





Собственная управляющая компания

Территория жилого комплекса будет круглосуточно охраняться, а за порядком будет следить профессиональная управляющая компания Pro SM. Парковка для резидентов комплекса бесплатная. Кроме того, на территории комплекса будут располагаться детские площадки.

Выгодные условия

Приобрести квартиру в ЖК Alfraganus можно в рассрочку до 11 месяцев. Уже в 2023 году первые жильцы смогут переехать в квартиру своей мечты и воспользоваться всеми преимуществами жилого комплекса.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывший УзБум.

Сайт: alfraganus.com

Telegram: t.me/alfraganus_tashkent

Facebook: fb.com/alfraganus.tashkent

Instagram: @alfraganus.uz

На правах рекламы.