Таможенники в международном аэропорту Ташкента при досмотре багажа пассажира рейса «Стамбул-Ташкент» обнаружили в мяче для регби большую партию ампул с гаишным маслом и устройства для курения. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана. Инцидент произошёл 16 октября.





Пассажир выходил в город через «зелёный» коридор, т. е. без декларирования товаров. Мужчина также не сообщил о наличии в багаже запрещённых предметов в общении с таможенником. В багаже — а именно в новых кроссовках, находившихся в коробке, было обнаружено 33 устройства в виде ручек для курения электронных сигарет и 32 зарядных устройства для них.





Кроме того, внутри мяча для регби был найден свёрток с 72 ампулами, которые источали сильный характерный запах. На ампулах было написано, что внутри них — гашишное масло.

По предварительным подсчётам, общая стоимость обнаруженных и изъятых у пассажира товаров составляет свыше 150 млн сумов.





Во время расследования человек, ввозивший предметы, заявил, что они ему не принадлежат, и представил соответствующую переписку. Однако, подчеркнули в ГТК, это не снимает с него ответственности. Сейчас ведётся доследственная проверка.

В комитете призвали граждан не выполнять просьбы незнакомых лиц о перевозке предметов, за которые могут также предлагать вознаграждение.

С начала года таможенники страны предотвратили незаконный провоз через границу 761 кг наркотиков (в 334 случаях). Это в 2,4 раза больше, чем за такой же период прошлого года.