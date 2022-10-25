Хокимом Андижанского района Андижанской области 25 октября назначен Бахтиёр Рустамович Маматкаримов, сообщила пресс-служба областной администрации.

Бахтиёр Маматкаримов. Фото: пресс-служба хокимията Андижанской области

Он родился в 1980 году в Кургантепинском районе. В 2000 году окончил Ташкентский финансовый институт, в 2013 — Банковско-финансовую академию, в 2021 — Академию государственного управления при президенте Узбекистана.

Трудовую деятельность начал в 2001 году кассиром в «Асакабанке», позднее занимал различные должности в управлении Центрального банка по Андижанской области, в «Трастбанке» и «Нефтегазинвесте».

До назначения работал заместителем председателя правления по финансам и маркетингу в компании «Узтрансгаз».

На внеочередной сессии областного кенгаша народных депутатов 24 октября хокимом Гурленского района Хорезмской области был назначен Умрбек Маткаримович Жуманиязов, сообщила пресс-служба районной администрации.

Умрбек Жуманиязов. Фото: пресс-служба хокимията Гурленского района Хорезмской области

До назначения он работал заместителем председателя правления «Микрокредитбанка».