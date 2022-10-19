Президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на подконтрольных РФ территориях Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Эта мера, как отмечается в документе, принята с учетом того, «что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила».

«При необходимости в Российской Федерации в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные [законом] „О военном положении“», — говорится в указе.

О введении военного положения Владимир Путин объявил на заседании Совета безопасности РФ 19 октября.

Еще одним указом в Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму вводится «средний уровень реагирования». В это понятие входят: особый режим выезда и въезда, досмотр транспортных средств и ограничения движения, усиление охраны общественного порядка и контроля за стратегическими предприятия.

В Центральном и Южном федеральном округах России, кроме вышеперечисленных приграничных, вводится режим «повышенной готовности», в других регионах — «базовой готовности».

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «закрытие границ России в свете введения военного положения в четырех регионах не планируется».

Как пишет РИА Новости, предполагается, что Украина «накапливает силы для широкомасштабного наступления». «РФ в свою очередь сформировала военную группировку, чтобы отбить его», — говорится в сообщении. В связи с этим «для безопасности жителей» было принято решение об их перемещении на левый берег Днепра.