24 октября стартует одно из главных событий этого года — ICTWeek Uzbekistan 2022 — Неделя информационно-коммуникационных технологий.





Мероприятие пройдет на территории нового Международного туристического центра в Самарканде, где крупные зарубежные и местные компании представят новые технологические решения.

Неделя информационно-коммуникационных технологий ICTWeek 2022 проводится на ежегодной основе с 2004 года. Вот уже на протяжении 18 лет это событие традиционно объединяет ряд специализированных мероприятий в единый формат.

На сегодняшний день Узбекистан уже успел стать новым IT-центром, ведь он имеет большой потенциал в сфере информационных технологий. Данное событие — отличная возможность для демонстрации привлекательности IT-рынка Узбекистана иностранным инвесторам, а также для взаимодействия государства, компаний и потребителей. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана. Организатором ICTWeek Uzbekistan выступает Avantage Event Agency.





В рамках ICTWeek посетителей ждет насыщенная программа из различных саммитов, форумов и панельных дискуссий. Такие компании, как Meta, Toyota, Huawei, «Яндекс», ZTE, Teoco, CLICK, Payme, Astrum, SAP, IDC, KPMG, Express24, Mobiuz, Nokia, UZTELEСOM, IT Park, INHA University и многие другие поделятся интересными разработками и новостями в сфере информационно-коммуникационных технологий.





У посетителей выставки будет отличная возможность воочию увидеть интересные разработки иностранных участников, ознакомиться с новшествами в сфере IT, посетить новый туристический центр, недавно построенный в Самарканде, а также окунуться в атмосферу восточной сказки.

У желающих еще есть возможность зарегистрироваться на сайте ICTWeek. Неделя ИКТ пройдет с 24 по 26 октября.





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Сайт: ictweek.uz

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