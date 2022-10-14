Beeline TV начинает трансляцию спортивных турниров со всего мира в своем сервисе. В подписку Setanta Sports в октябре вошли два линейных телеканала, которые обладают правами на показ матчей крупных футбольных и хоккейных лиг.

Также в пакет вошли трансляции турниров UFC (единоборства), АТР (большой теннис) и других популярных видов спорта.

«Мы знаем, что жители Узбекистана очень любят спортивные события, и в Beeline TV трансляции разных матчей набирают большое количество просмотров. Чтобы дать нашим пользователям еще больше возможностей для досуга и развлечений, мы провели переговоры с одним из главных спортивных каналов — Setanta Sports.



Теперь в нашем приложении Beeline TV в любом удобном месте пользователь сможет посмотреть матчи, например, английской премьер-лиги в прямом эфире или запись в течение 24 часов. Получить доступ к главным спортивным событиям на месяц по цене двух порций самсы станет выгодным решением», — сказал директор по digital-технологиям Beeline Uzbekistan Тилек Ахматов.

Трансляции доступны для всех абонентов Beeline в приложении Beeline TV для iOS, Android и SmartTV. Стоимость подписки — 14999 сумов в месяц.

Больше информации о сервисе и условиях подписки можно найти на сайте Beeline TV.

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга Veon со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

Veon — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более чем 220 млн абонентов в семи странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.

В Beeline Uzbekistan работают около 1,6 тысячи сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана Veon инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,3 млрд долларов США. За время своей деятельности под торговой маркой Beeline в Узбекистане было уплачено налогов на сумму свыше 1,9 млрд долларов.

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