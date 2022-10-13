На встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Великобритания, Канада, Франция и Нидерланды пообещали поставить Украине ракеты ПВО и радары, сообщило BBC.

Лондон поставит Киеву ракеты ПВО, сотни разведывательных и транспортных беспилотников и 18 гаубиц дополнение к уже поставленным 64.

«Последние неизбирательные удары России по гражданским районам Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Это оружие поможет Украине защитить свое небо от атак и укрепить общую противоракетную оборону», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж отправит Украине специальные системы ПВО, основной функцией которых будет защита населения от дронов.

Нидерланды заявили, что предоставят ракеты ПВО. Какие ракеты точно, информации нет, но министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что поставка будет на сумму 15 млн евро.

«На российские атаки можно ответить только при неослабевающей поддержке Украины и её народа», — заявила Кайса Оллонгрен.

Канада предоставит военную помощь на сумму более 34 млн долларов, включая спутниковую связь и беспилотные камеры.

Представители Киева назвали встречу «исторической».

Ранее начальник генеральных штабов США Марк Милли и министр обороны страны Ллойд Остин также заявили, что Соединенные Штаты рассматривают вопрос о создании в Украине интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, в которой будет сочетаться средства малой, средней и большой дальности.

Из заявления Ллойда Остина следует, что речь идет в первую очередь о NASAMS. Ранее в США заявляли, что планируют передать Украине восемь таких установок, две — в ближайшее время.

«Мы предоставим системы насколько быстро, насколько это физически возможно», — заявил глава Пентагона.

«Мы передадим те системы, которые у нас есть […] И мы постараемся поставить дополнительные боеприпасы для тех систем, которые сейчас на вооружении у украинцев. В мире есть множество свободных систем ПВО. Задачей будет связать их воедино и разместить», — добавил со своей стороны Марк Милли.