Министерство юстиции Узбекистана напомнило квартиросъёмщикам и арендодателям об условиях заключения, продления и расторжения договоров об аренде жилья.

«В последнее время наблюдается резкое увеличение числа граждан, прибывающих в нашу страну из-за рубежа. Поток иностранных граждан, безусловно, положительно сказывается на нашем туристическом потенциале», — отметили в Минюсте.

«В то же время, — подчеркнуло ведомство, — учащаются случаи вытеснения некоторыми нашими соотечественниками нанимателей из ранее арендованных квартир или необоснованного повышения цен с целью получения большего дохода за счет сдачи жилья. Такие действия собственников жилья приводят к нарушениям требований Гражданского кодекса и других законодательных актов, а также некоторых важных правовых основаниях найма жилого помещения».

Согласно законодательству Узбекистана, договор аренды жилья заключается в письменной форме. Он должен быть поставлен на государственный учёт в налоговых органах арендодателем в течение трёх дней с даты заключения договора. В противном случае собственник будет оштрафован на сумму от 1,5 млн до 3 млн сумов. Сделать это можно бесплатно на портале ijara.soliq.uz.

Договор заключается на срок не более 5 лет. Если срок не прописан, то он считается заключённым на 5 лет. Собственник имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок.

Размер арендной платы определяется по обоюдному согласию. Далее оговоренная сумма не подлежит изменению в одностороннем порядке. Снимающий жильё обязан оплатить аренду в установленный в договоре срок.

Расторгнуть договор можно по соглашению сторон. Расторжение договора по требованию арендодателя можно произвести по определенным основаниям только в судебном порядке. К таким основаниям относятся:

невнесение арендующим платы за жилое помещение за шесть месяцев, если договором не установлен более длительный срок;

разрушение или порчи жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает;

использование жилого помещения для совершения противоправных деяний.

Если квартиросъёмщик использует жилое помещение не по назначению или нарушает права соседей, собственник жилья может предупредить нанимателя о необходимости устранения нарушения. Однако, если наниматель после предупреждения продолжает совершать подобные нарушения, арендодатель вправе в судебном порядке расторгнуть договор.

Изменение условий договора аренды жилья в одностороннем порядке не допускается, подчеркнули в Минюсте. Квартиросъемщик может оспорить требования арендодателя о выселении или дополнительной плате в гражданском суде.

По данным Минюста, для получения помощи в оформлении документов, в том числе исков, можно обратиться в органы юстиции, а также негосударственную некоммерческую организацию «Мадад» по телефону 71−256−52−53 или на сайте advice.uz.