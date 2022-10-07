В детском саду №21 Шерабадского района Сурхандарьинской области 6 октября произошёл несчастный случай, в результате которого скончался четырехлетний ребёнок, сообщила пресс-служба Министерства дошкольного образования.

По данным ведомства, ребёнок катался на круглой стойке с перекладинами на детской площадке, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью. Точная причина смерти устанавливается.

В настоящее время дело передано в прокуратуру, ведётся следствие.

Директор детского сада уволен, в отношении руководства областного управления и районного отдела дошкольного образования применены дисциплинарные меры. В отношении воспитателя и няни группы, которую посещал ребенок, проводятся следственные действия.

«Приказом министра назначена оперативная рабочая группа, которая в короткие сроки должна завершить начатую ранее инвентаризацию детских площадок, а также в срочном порядке организовать демонтаж металлических конструкций, не соответствующих требованиям безопасности и строительным нормам, во всех дошкольных образовательных учреждениях страны», — заявило МДО.