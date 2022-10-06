UZTELECOM объявляет акцию с большими скидками на премиум-номера. Приобрести желанный номер с выгодой до 60% можно при подключении на действующие тарифные планы.
Премиум-номера от UZTELECOM — деловой способ подчеркнуть свой вкус и сделать процесс обмена контактами комфортнее для новых знакомств. Запоминающиеся комбинации цифр помогут налаживать деловые связи и легко оставаться в памяти у партнеров, а также у родных и близких.
Акция действует до 31 декабря 2022 года. Услуга доступна для абонентов GSM/CDMA — физических и юридических лиц.
В акции принимают участие следующие тарифные планы:
- Milliy 40/50/70/100/VIP, UNITS 8000/11000/14000/18000/22000 — для физических лиц — абонентов стандарта GSM;
- Milliy Biznes 40/55/75, Business Royal — для юридических лиц — абонентов стандарта GSM;
- «Простой», «Простой+», «Оптимальный», «Оптимальный+», «Превосходный», «Превосходный+» — для абонентов стандарта CDMA.
При подключении номера золотой категории в период проведения акции смена тарифного плана возможна только среди акционных тарифов, приведенных выше, в течение года (12 полных циклов абонентских плат).
Подключить номера по акции можно в офисах продаж и обслуживания UZTELECOM, а также в дилерских пунктах обслуживания.
Ознакомиться с условиями акции можно по ссылке.
Приложение MyUZTELECOM доступно в App Store и Google Play.
Единый call-центр: 1099.
Социальные сети UZTELECOM: utc.uz/scl
Telegram-бот: t.me/utc_uzbot
Сайт: uztelecom.uz
Техподдержка: fb.com/groups/uztelecom.uz
На правах рекламы.