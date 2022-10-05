Правительство 3 октября утвердило постановление «О совершенствовании системы кадрового обеспечения государственных медицинских учреждений», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, в Каракалпакстане, областях и Ташкенте в качестве эксперимента в 2022/2023 учебном году студенты выпускных курсов направлений «Лечебное дело», «Педиатрическое дело» и «Медико-профилактическое дело» всех медицинских вузов смогут работать на полную ставку семейными врачами, врачами скорой помощи и врачами в санитарных отделениях.

Их закрепят за опытными врачами и профессорами на основе системы «Наставник-ученик», руководители будут отвечать за качество их работы.

По направлениям «Лечебное дело», «Педиатрическое дело» «Медико-профилактическое дело» студенты будут осваивать теоретическую часть дисциплин дистанционно.

Кроме того, в этом же учебном году студенты-выпускники магистратуры и клинической ординатуры всех медицинских вузов, республиканских специализированных научно-практических медицинских центров и Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников могут работать на полную ставку по специальности.

Министерство здравоохранения определяет потребность во врачах и на первом этапе — с 1 октября 2022 года в Сурхандарьинской области, а на втором этапе — с 1 ноября 2022 года во всех регионах организует трудоустройство студентов на вакантные должности.