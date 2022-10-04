3 октября в рамках визита президента Узбекистана в Венгрию состоялся узбекско-венгерский бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран.

В бизнес-форуме приняли участие одни из ведущих компаний Узбекистана и Венгрии в сфере автомобильной промышленности, транспорта, фармацевтики, сельского хозяйства, текстиля, информационных технологий, кожевенной отрасли, а также руководители банковско-финансовых учреждений.

В ходе узбекско-венгерско бизнес-форума АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» подписал соглашение с Экспортно-импортным банком Венгрии (Эксимбанк) по привлечению кредитной линии в размере 50 млн евро.





Эксимбанк Венгрии является одним из ведущих финансовых институтов в сфере экспортного финансирования. Привлеченная кредитная линия поможет финансировать крупные инвестиционные проекты и проекты МСБ, предусматривающие поставки оборудования, товаров и услуг из Венгрии.

Венгрия является одним из важных партнеров Узбекистана в Европейском Союзе. Благодаря инициативам руководителей двух стран взаимовыгодное партнерство с каждым годом укрепляется. Практическим примером этому является подписанное новое соглашение с Эксимбанком Венгрии, которое предоставит возможность реализовать договоренности и контракты по итогам бизнес-форума.

Одним из преимуществ данного соглашения является также возможность прямого сотрудничества с венгерской компанией по страхованию экспортных кредитов MEHIB, которая входит в группу Эксимбанка Венгрии и предоставляет финансирование для рисков, связанных с производством и поставкой оборудования, непогашенными долгами, кредитами поставщика или покупателя, лизингом, банковской гарантией и инвестициями.

Реализация соглашений, достигнутых в ходе мероприятия, будет стимулировать рост взаимного товарооборота между Узбекистаном и Венгрией, а также создание дополнительных новых рабочих мест в странах.

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