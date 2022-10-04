Утром 4 октября, в 7:22, Северная Корея запустила в небе над Японией баллистическую ракету, сообщает японская телерадиокомпания NHK. Это первый северокорейский пуск ракеты над Японией за последние пять лет и уже 23-й запуск в этом году вообще.

Правительство Японии утверждает, что за приблизительно 20-минутный полёт ракета преодолела более 4500 км, прежде чем упала в Тихом океане. В Минобороны Японии отдельно отметили, что это рекордная дальность для северокорейской ракеты.

Жителям Японии рекомендовали отправиться в укрытия и быть внимательными, чтобы избежать падающих обломков. О пострадавших в результате пуска ракеты не сообщается.

ООН запрещает Северной Корее проводить испытания баллистического и ядерного оружия, а также запускать ракеты в направлении или над другими странами без согласования.

NHK связывает запуск ракеты с совместной работой Японии, США и Южной Кореи над укреплением своей обороны в ответ на нарастающую от КНДР угрозу.