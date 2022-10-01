Узбекистан стремительно завоевывает все новые и новые позиции в международных рейтингах. Очередным подтверждением успешности республики на пути экономических преобразований стал отчет Global Innovation Index 2022, по итогам которого страна заняла 82 место из 132. Это достижение уже успели прокомментировать одни из ведущих экспертов, в числе которых и генеральный директор исследовательского агентства Research Group CA Вячеслав Карпов.





«Продвижение Узбекистана в Global Innovation Index — это не случайность, а восходящий тренд: думаю, сегодня это очевидно уже всем. Подняться за семь лет на 40 позиций — это весомое достижение и повод для гордости. Меня как предпринимателя особенно радует рост показателя „Политика поддержки ведения бизнеса“, по которому у нас 22 место в мире. Одно это уже доказывает, что Узбекистан реально становится частью мирового бизнес-сообщества. Я это вижу и в практике RGCA. Если раньше крупнейшие компании рассматривали наш регион как вторичный рынок, то уже сегодня мы проводим всестороннее изучение и анализ рынков глобальным лидерам в FMCG, финансах и фармацевтике. Не сомневаюсь в том, что данный рейтинг поспособствует выходу новых игроков на рынок республики», — отметил Вячеслав Карпов.

Global Innovation Index — исследование, разработанное в партнерстве с Корнельским университетом США, французской школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Рейтинг упоминается в резолюции о науке и технологиях в интересах устойчивого развития, принятой 19 декабря 2019 года Генеральной Ассамблеей ООН. В 2015 году Узбекистан занимал 122 строку Global Innovation Index, поднявшись за семь лет сразу на 40 позиций.

«Отчет 2022 года посвящен теме „Будущее инновационного развития“, что особенно важно для нас, поскольку все текущие реформы и преобразования в республике устремлены в будущее. По целому ряду индикаторов Узбекистан занимает ведущие места не только в макрорегионе, но и на глобальном уровне. Пример — динамика числа выпускников в сферах науки и инженерии, где мы сенсационно стали шестыми в мире. И таких примеров немало, а мы планируем работать над тем, чтобы их стало еще больше», — сказал министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.

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