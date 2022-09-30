На заседании комитета Сената США по международным отношениям сенаторы опросили представителей Министерства финансов и госдепартаментов США об эффективности санкций против России и её союзников.

Американское издание National Interest считает, что отношения между членами Сената стали напряжёнными из-за разногласий в оценке результативности.

По мнению сенаторов, проблема с санкциями заключается в том, что они применялись недостаточно эффективно и что слишком много стран за пределами США и Западной Европы избегали введения санкций против России, тем самым позволяя её экономике оставаться на плаву.

«Мы вводим санкции не для наказания, а для ограничения и, в конечном счёте, для изменения поведения России. Дают ли санкции желаемый эффект? Изменили ли вообще санкции расчёты президента России Владимира Путина? Как заинтересованные стороны, не входящие в G7, а именно Китай и Индия, отреагируют на предложенное ограничение цен на российскую нефть? Как мы можем заполнить пробелы в нашей санкционной политике, чтобы сделать её более эффективной? И как Соединенные Штаты могут наилучшим образом координировать дипломатические усилия, политику санкций и военную помощь в ближайшие месяцы, чтобы положить конец этой войне?», — обратился к комитету его председатель и сенатор от штата Нью-Джерси Боб Менендес.

Некоторые присутствовавшие на заседании оценили введённые против России санкции как успешные.

«Администрация рассматривает пакет санкций как „долгую игру“. А в долгосрочной перспективе Москве, вероятно, грозит застой в экономике. Так что, если цель состоит в сдерживании экономики России, возможно, санкции оказались эффективными», — заявила помощник министра финансов по вопросам финансирования терроризма и финансовых преступлений Элизабет Розенберг.

По мнению отдельных сенаторов, санкции могут быть наиболее эффективными в сочетании либо с оппозиционным движением, которое может оказывать политическое давление на Правительство России, либо в сочетании с дипломатией, когда условия, при которых санкции могут быть смягчены, ясны.