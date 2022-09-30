Pure Milky — компания, производящая натуральные молочные продукты. Организация имеет частную ферму площадью 3000 га, 8000 племенных коров, более 500 трудолюбивых сотрудников и завод. В настоящее время компания перерабатывает до 100 тонн натуральных молочных продуктов в день, поставляя качественную продукцию жителям Узбекистана.

Контроль качества начинается с корма

Чтобы коровы давали чистое молоко, их корм должен быть качественным. Pure Milky выращивает траву для качественного корма на собственных полях.

Породистые коровы

Более 8000 племенных коров компании импортированы из Германии, Нидерландов и Дании. Средний вес коров составляет 700−800 кг, а каждая корова дает до 30 л молока в сутки.

Лабораторное обследование

Белая одежда — повседневная форма сотрудников Pure Milky. Они заботятся о чистоте и гигиене, как врачи. Специалисты в лаборатории проверяют, чтобы в продукты не попали бактерии.





Сотрудники — первые дегустаторы

Специалист по контролю качества, заведующий отделом микробиологии, заведующий лабораторией, маркетолог, сотрудники отдела продаж и финансовый директор пробуют продукцию, прошедшую все испытания, и дают итоговое заключение.





Pure Milky — это натуральные молочные продукты для натуральной жизни. Найти продукцию компании можно в магазинах Узбекистана.

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